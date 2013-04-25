Написать четыре статьи по 2000 символов каждая

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Завершен16 заявок320 просмотров

Ищу человека, который грамотно напишет четыре биографических описания (вкратце) на популярных актрис кино для взрослых:

Райли Стил:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB,_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8

Belladonna:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%29

Кайден Кросс:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81

Бобби Старр:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%80

Требования:

- 100% уник

- 2000 символов на каждое описание

12 лет назад
Prykhodko_Ihor
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$14
2 дня
С удовольствием оставляю свой положительный отзыв. За договоренное время отлично справились с поставленной задачей. Заказанные тексты написаны грамотно, красиво, их приятно читать, а главное они уникальный на 100% чем только не проверяй. Рекомендую.
Очень понравилось работать с Игорем! Четкое задание, работа без стресса, оплата мгновенная. Будем рады дальнейшему сотрудничеству. С ув., А.Ерёменко и команда Velerbu

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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