Тематика: переводы, лингвистика, языкознание, изучение языков, помощь в изучении, страноведение. Постоянное индексирование. Т.е. сортировка по последней дате в поисковике. Регистрация под разными учетными названиями, именами, возрастами, имейлами. Создание личного профиля ...
Написание текстов
Написание текстов по теме «кондиционеры» — описание товаров. Допускается рерайтинг.
Начальный объем — 10 товаров в среднем по 2000–2500 знаков.
Если все хорошо — будем продолжать сотрудничество.
Пишите стоимость за 1000 знаков.
Даю тестовое задание, обязуюсь его оплатить.
Заявки фрилансеров
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