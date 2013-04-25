Написать статью

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Завершен12 заявок226 просмотров

Нужно написать статью. Тема «Красота и Здоровье». Статья объемом 2000 знаков, в среднем. На тему инъекций – филеров (а-ля ботокс, рестилайн). Материал создается на основе презентации (презентация предоставляется в формате pdf). Срок 1-2 дня. Статья будет проверяться на копирайтинг.

12 лет назад
mila11
Мила 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$12
2 дня
Отличная оперативная работа! все вовремя, работа качественная! всем рекомендую))
Спасибо! Полностью довольна сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

Kailyn
Инна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад

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