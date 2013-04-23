Копирайт 4х отзывов на 2 тысячи символов

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Завершен7 заявок122 просмотра

Необходимо написать 4 отзыва для мебельной компании, по 500 символов максимум на каждый.

12 лет назад
demonai
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ganimed88
Дмитрий 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад
$5
1 день
Добросовестно, быстро и качественно! Рекомендую!
Дмитрий, грамотно и четко дал задание и незамедлительно оплатил (плюс добросердечное общение). Буду рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

ganimed88
Дмитрий 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад