Задача заключается в написании текстов отзывов для интернет магазина. Прямо сейчас необходимо 20 отзывов. Оплата сразу на электронный кошелек.
Копирайт 4х отзывов на 2 тысячи символов
Необходимо написать 4 отзыва для мебельной компании, по 500 символов максимум на каждый.
Выбранный исполнитель
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