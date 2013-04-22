Написание текстов отзывов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок206 просмотров

Задача заключается в написании текстов отзывов для интернет магазина.

Прямо сейчас необходимо 20 отзывов.

Оплата сразу на электронный кошелек.

12 лет назад
ArseniyS
Арсений 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров