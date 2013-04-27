Пользовательское соглашение для интернет-магазина

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Завершен3 заявки139 просмотров

Добрый день, необходимо срочно составить пользовательское соглашение для интернет-магазина

12 лет назад
soulcry
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

ermolaev
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$15
2 дня
Отлично разобрался с поставленной задачей, в которой до этого не разбирался. Быстро адаптируется. Сотрудничеством доволен.
Заказчик в сервисе недавно, тем не менее сотрудничать с ним продуктивно и приятно. Александр четко формирует требования, не жадничает и вовремя оплачивает выполненную работу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ermolaev
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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