ermolaev

Владислав ermolaev

 
36 летМолдова/Тирасполь
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 дней назад
SEO, программирование, верстка по разумной цене!

Against the war!

ПРИМЕРЫ РАБОТ:

http://www.mospechatnik.ru/ - ТЗ на разработку, контент, оптимизация под SEO.

https://dekmaster.ru/ - разработка, контент, оптимизация.

http://samodelki.org/ - создание и наполнение (сайт создавался под пассивную прибыль с контекста).

https://au-med.ru/ - программная, контентаная и SEO поддержка.

https://domtehotoplenie.ru/ - разработка под ключ (под ДИРЕКТ без SEO).

http://royal-plaza.ru/ - участие в разработке, контент, оптимизация.

https://amellie.ru/ - сбор семантики, контент по ТЗ заказчика.

http://seo.gruz0.ru - разработка курса "SEO своими руками".

http://art-mosaica.ru/ - создание рекламной кампании в РСЯ.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-50
Интернет-магазины
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Отзывы заказчиков
crash1585
38 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$200
10 баллов
3 года назад
Продвижение Сайта 1-й этап
Первый этап работы завершён на отлично!
Все отлично. Будем работать еще.
Ответный отзыв
123Qwertyz
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Разработка лендинг пейдж
Замечательный исполнитель, все сделал в соответствии с пожеланиями и четко в сроки, всегда на связи + оказал дополнительную поддержку вне рамок задания, за что ему большое Спасибо, всем рекомендую как отличного исполнителя!
Несмотря на то, что у заказчика не было отзывов, я решил с ним сотрудничать и не пожалел. Оплатил в срок, предоплата была.
Ответный отзыв
pavellopa
Павел 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Работы по оптимизации
Быстро, качественно. Рекомендую!
Все отлично. Спасибо! С удовольствием поработаю с вами еще.
Ответный отзыв
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$140
10 баллов
8 лет назад
Одеть PSD на Opnecart
выполнил качественно , без нареканий. Рекомендую!
Все отлично, спасибо!
Ответный отзыв
onlineservice
Дмитрий 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Создание парсера
Сделал все на 5 с плюсом. Быстро и качественно. Рекомендую всем как опытного разработчика.
Отличный заказчик, несмотря на отсутствие отзывов. Задачи ставились четко и понятно. Общение приятное. Согласился на предоплату. Только положительные впечатления, с удовольствием поработаю еще над проектами Дмитрия. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Веб-программирование
10 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#338
Интернет-магазины
9 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#50
Поисковые системы (SEO)
6 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#52
Системы управления (CMS)
6 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#184
HTML-верстка
4 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#641
Контекстная реклама
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#65
Тестирование сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#81
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#92
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#379
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