SEO, программирование, верстка по разумной цене!
Against the war!
ПРИМЕРЫ РАБОТ:
http://www.mospechatnik.ru/ - ТЗ на разработку, контент, оптимизация под SEO.
https://dekmaster.ru/ - разработка, контент, оптимизация.
http://samodelki.org/ - создание и наполнение (сайт создавался под пассивную прибыль с контекста).
https://au-med.ru/ - программная, контентаная и SEO поддержка.
https://domtehotoplenie.ru/ - разработка под ключ (под ДИРЕКТ без SEO).
http://royal-plaza.ru/ - участие в разработке, контент, оптимизация.
https://amellie.ru/ - сбор семантики, контент по ТЗ заказчика.
http://seo.gruz0.ru - разработка курса "SEO своими руками".
http://art-mosaica.ru/ - создание рекламной кампании в РСЯ.
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$200
средняя цена заказа
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ТОП-50— Интернет-магазины
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
3 года назад
Первый этап работы завершён на отлично!
Ответный отзыв
Все отлично. Будем работать еще.
$100
10 баллов
8 лет назад
Замечательный исполнитель, все сделал в соответствии с пожеланиями и четко в сроки, всегда на связи + оказал дополнительную поддержку вне рамок задания, за что ему большое Спасибо, всем рекомендую как отличного исполнителя!
Ответный отзыв
Несмотря на то, что у заказчика не было отзывов, я решил с ним сотрудничать и не пожалел. Оплатил в срок, предоплата была.
$20
10 баллов
8 лет назад
Быстро, качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично. Спасибо! С удовольствием поработаю с вами еще.
$140
10 баллов
8 лет назад
выполнил качественно , без нареканий. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично, спасибо!
$100
10 баллов
8 лет назад
Сделал все на 5 с плюсом. Быстро и качественно. Рекомендую всем как опытного разработчика.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, несмотря на отсутствие отзывов. Задачи ставились четко и понятно. Общение приятное. Согласился на предоплату. Только положительные впечатления, с удовольствием поработаю еще над проектами Дмитрия. Спасибо за сотрудничество!
Веб-программирование
10 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#338
Интернет-магазины
9 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#50
Поисковые системы (SEO)
6 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#52
Системы управления (CMS)
6 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#184
HTML-верстка
4 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#641
Контекстная реклама
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#65
Тестирование сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#81
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#92
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#379