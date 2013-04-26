Необходимо наполнить текстами магазин

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Завершен12 заявок276 просмотров

Доброй ночи ув. фрилансеры

Необходимо написать пользовательское соглашение для интернет-магазина по продаже електронного товара, заполнить страницу методами оплаты, о нас. Так же необходимы 100% уникальные статьи. В идеале найти человека на постоянную работу, в дальнейшем ее будет много

12 лет назад
soulcry
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

loria
47 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$70
4 дня
Хороший исполнитель. Быстро справилась с поставленной задачей.
От этого заказчика получила простор для фантазии, возможность узнать новую для себя тему - компьютерные игры. Еще несколько важных плюсов - постоянная связь, очень быстрая оплата, легкое общение. Рекомендую Александра к сотрудничеству, как позитивного, активного и ответственного человека.

Заявки фрилансеров

loria
47 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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