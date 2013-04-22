Рерайт по тематике сериалов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт17 заявок276 просмотров

Требуется рерайт для сериалов.

Исходников для рерайта у меня нет,заполнение в админке сайта,админка очень простая и удобная.

Текст для каждого сериала нужен порядка 1500 знаков.Главное уникальность,желательно читабельность.

Требования к тексту:если название сериала у нас X,то должно быть 5 вхождений ключевика:

Сериал X,смотреть X,сериал X смотреть онлайн,X онлайн,X бесплатно.

Желательно,чтобы ключи были распределены по тексту равномерно.

При отклике пишите стоимость за 1500 знаков(если у вас в контактных данных не указана аська,пишите её при отклике),всё общение в дальнейшем будет происходить через ISQ

Оплата по вебмани

12 лет назад
a_yakk
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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