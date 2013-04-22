Требуется переработка всего текста описания товаров на сайте. Длинна текстов примерно в рамках уже выложенных на сайте. Объем примерно 90 страниц будет по 2500-2700 знаков (с пробелами) на странице. Необходимо сохранение технических данных уже выложенных ...
Рерайт по тематике сериалов
Требуется рерайт для сериалов.
Исходников для рерайта у меня нет,заполнение в админке сайта,админка очень простая и удобная.
Текст для каждого сериала нужен порядка 1500 знаков.Главное уникальность,желательно читабельность.
Требования к тексту:если название сериала у нас X,то должно быть 5 вхождений ключевика:
Сериал X,смотреть X,сериал X смотреть онлайн,X онлайн,X бесплатно.
Желательно,чтобы ключи были распределены по тексту равномерно.
При отклике пишите стоимость за 1500 знаков(если у вас в контактных данных не указана аська,пишите её при отклике),всё общение в дальнейшем будет происходить через ISQ
Оплата по вебмани
Заявки фрилансеров
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