Написать пару статей по ветеринарии

Надо написать несколько текстов по ветеринарии. Текст нужен для бесплатной рассылки советов по уходу за животными. Все должно быть в краткой форме, но интересно и полезно для хозяев. Главная идея всего текста - обязательно обращайтесь к врачу и, в дальнейшем, записаться на курс "Заботливого владельца". Готовый тест будет читать ветеринарный врач, поэтому лучше если вы уже писали на тему медицины, ветеринарии. Оплата 2 дол. за тыс знаков. Подробно все обговорим с исполнителем.