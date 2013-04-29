Требуется переработка всего текста описания товаров на сайте. Длинна текстов примерно в рамках уже выложенных на сайте. Объем примерно 90 страниц будет по 2500-2700 знаков (с пробелами) на странице. Необходимо сохранение технических данных уже выложенных ...
Написать пару статей по ветеринарии
Надо написать несколько текстов по ветеринарии. Текст нужен для бесплатной рассылки советов по уходу за животными. Все должно быть в краткой форме, но интересно и полезно для хозяев. Главная идея всего текста - обязательно обращайтесь к врачу и, в дальнейшем, записаться на курс "Заботливого владельца". Готовый тест будет читать ветеринарный врач, поэтому лучше если вы уже писали на тему медицины, ветеринарии. Оплата 2 дол. за тыс знаков. Подробно все обговорим с исполнителем.
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