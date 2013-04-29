Написать 8 статей по софту

Требуется наполнить емейл-рассылку «Лучшие советы по использованию компьютера от компании IObit».

Каждый выпуск дает полезный совет на одну тему по работе с Windows.

В рассылке 8 выпусков, которые рассказывают о программах нашей компании. В каждом выпуске рассказывается, как пользоваться программой, решающей задачу, которая является темой выпуска. Т.е. выпуск рассказывает, как решить задачу с помощью одной из программ компании. ru.iobit.com/products/

Это должны быть яркие интересные статьи, которые хочется читать. Полезные для пользователя, который получил рассылку. Это не должно быть описание, как на сайте «вот какая крутая программа, все умеет». Надо подать программу с интересной стороны. Описать актуальную задачу и ее решение с помощью программы.

Объем выпуска - примерно 2 000 знаков и 3 скриншота программы. Скриншоты есть готовые. Тексты можно брать с сайта, также во вложении страницы программ со старой версии сайта, там больше текстов.

Указан список тем. Для каждой темы указана программа компании IObit, о которой надо рассказать в статье. И дан пример на аналогичные курсы на другом ресурсе.

1. Как почистить компьютер

http://www.chaynikam.net/view_lesson.php?id=48

http://ru.iobit.com/advancedsystemcareper/

2. Как закрыть файлы на компьютере от посторонних

http://www.chaynikam.net/view_lesson.php?id=76

http://ru.iobit.com/password-protected-folder/

3. Как повысить производительность компьютера для игр

http://ru.iobit.com/gamebooster/

4. Исключения антивируса

http://www.chaynikam.net/view_lesson.php?id=86

http://ru.iobit.com/advanced-systemcare-antivirus/

5. Если не удаляется файл

http://www.chaynikam.net/view_lesson.php?id=21

http://ru.iobit.com/iobit-unlocker/

6. Как удалять программы

http://www.chaynikam.net/view_lesson.php?id=47

http://ru.iobit.com/advanceduninstaller/

7. Как ускорить работу диска

http://ru.iobit.com/iobitsmartdefrag/

8. Как вернуть кнопку Пуск на Windows 8

http://ru.iobit.com/iobitstartmenu8/

Формат результата: 8 файлов в формате Word с текстом и картинками.

К заявке обязательно приложите ссылки на свои статьи по ИТ тематике.