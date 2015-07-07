Студия копирайтинга "Your Content".
О нас:
Наша студия копирайтинга занимается изготовлением контента различного вида. Несмотря на то, что студия молодая, наш штат состоит исключительно из профессиональных и ответственных исполнителей, готовых регулярно радовать читателей вашего сайта высококачественными текстами. В лице нашей организации вы найдёте надёжного, ответственного, честного и добросовестного партнёра. Работая с нами, вы получите не только отличные тексты, но и море позитивных эмоций. Основными принципами работы нашей студии можно считать следующие слова: ответственность, пунктуальность, добросовестность, надёжность, аккуратность и профессионализм.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! На первых этапах сотрудничества обязательна предоплата в 50% от стоимости заказа.
Список предоставляемых услуг, цена за 1000 збп:
- Копирайтинг:
- Информационный копирайт - 150 рублей;
- Копирайт с элементами СЕО (ключевые слова, HTML-разметка, прочее) - 200 рублей;
- Продающий текст, текст на посадочную страницу (landing page) - 400 рублей;
- Рерайтинг (выполняется только при предоставлении источника):
- Рерайт с вашим исходником - 70;
- Рерайт с элементами СЕО (ключевые слова, HTML-разметка, прочее) - 100;
- Тексты для продвижения:
- Статьи для бирж (miralinks, прочее) - 100 рублей;
- Имиджмейкерские услуги:
- Нейминг - 40$ за 3 шт.;
- Слоганы - 40$ за 3 шт.;
- Тексты для листовок и буклетов - 4.3$;
- Переводы:
- С английского на русский - 3.5$;
- С русского на английский - 4.5$;
- С украинского на русский - 2.5$;
- С русского на украинский - 3$;
- Прочее:
- Резюме - 5$;
- Коммерческое предложение - 6$;
- Обращение - 5$.
Обратите внимание! Действует следующая система скидок:
при заказе любого вида работ объёмом от 40 000 символов, вы получаете скидку в размере 10% от общей стоимости проекта.
Объём:
Объём работ, выполняемый нашей студией, зависит от количества привлечённых исполнителей. Обратите внимание, что если над вашим заказом будет работать 2 и более райтеров, стилистика текстов будет отличаться.
- Копирайт - до 30к в сутки;
- Рерайт - до 50к в сутки;
- Перевод - до 20к в сутки.
Гордостью нашей организации является высокопрофессиональный, ответственный и дисциплинированный штат. При подборе копирайтеров и рерайтеров для студии были выставлены очень высокие требования, которые оправдываются стоимостью услуг. Каждый райтер имеет:
- Опыт работы не менее года. Самый опытный специалист студии имеет за плечами 6 лет копирайтерской деятельности;
- Немалое количество выполненных работ, предназначенных для предоставления примера потенциальному заказчику;
- Возможность выполнять в сутки норму: не менее 10 000 збп.
Преимущества сотрудничества:
Конечно, требуя оплату, подобную нашей, нужно предоставлять что-то взамен. Студия копирайтинга "Your Content" предоставляет вам гарантию качества своей работы. Работая с неопытными, ненадёжными исполнителями, требующими невысокой оплаты, вы рискуете получить текст низкого качества, не соблюдающий ваших условий и не подходящий для серьёзного ресурса. Поэтому, если вы хотите, чтобы информация на вашем сайте была достойной вас и ваших клиентов, вам лучше обратиться к нам.
Преимущества студии копирайтинга "Your Content":
- Репутация. Вы понимаете, что если наш штат насчитывает более 15 исполнителей и мы предоставляем огромное количество выполненных работ в разделе "портфолио", то мы уже, как минимум, не команда низкокачественных и дешёвых райтеров.
- Грамотность. Мы гарантируем абсолютную грамотность текстов, так как в студии работает профессиональный корректор. В некоторых случаях появляется проблема с пропажей пробелов в связи с разными версиями MS Word исполнителей и заказчика. В таких случаях текст редактируется бесплатно;
- Объёмы. Ни один исполнитель не сможет самостоятельно выполнить такой объём работ, который выполнит наша студия. Для крупных и срочных заказов - это плюс;
- Специализация. Каждый исполнитель имеет предпочитаемые темы, в которых он разбирается лучше остальных, имеет личный опыт или просто получает наслаждение от написания статей на данную тематику. Поэтому тексты по IT-технологии не будет писать тот, кто любит писать про путешествия или кулинарию. Это позволяет нам повысить качество написанного контента;
- Корректировка. Если вы получили текст и заметили несоблюдение некоторых аспектов ТЗ, текст переделывается бесплатно. В иных случаях всё зависит от адекватности и справедливости претензий;
- Соблюдение условий. Для нашей организации слова "техническое задание" и "срок" - святые слова. Поэтому, вы можете быть уверены в соблюдении ТЗ и сроков.
Условия сотрудничества:
Конечно, предоставляя множество преимуществ и удобств, мы тоже имеем право что-либо требовать. В основном, наши требования связаны с тем, чтобы уберечь наших райтеров от бесплатного труда. Условия, на которых мы работаем, вполне адекватны и обоснованы.
Итак:
- При первой сделке мы пишем небольшую партию работ. При этом вы либо платите 50% предоплаты, либо создаёте безопасную сделку на данном ресурсе;
- Чёткое, понятное и полное ТЗ. Дабы избежать потом недовольств с вашей стороны, мы требуем корректного и правильного составления ТЗ.
- Предоставление аргументированных и обоснованных претензий при требовании переделать текст. Аргументы из ряда "Мне не нравится этот абзац, перепишите!", "Мне не нравится шрифт, сделайте красивее", "Я хотел текст для людей, а вы написали слишком умный, перепишите!" не принимаются. Пожалуйста, указывайте все пожелания в ТЗ, а при предъявлении аргументов объясните, что именно в тексте не соответствует заявленным вами требованиям.
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