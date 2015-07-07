Студия копирайтинга "Your Content"

Студия копирайтинга "Your Content".

О нас:

Наша студия копирайтинга занимается изготовлением контента различного вида. Несмотря на то, что студия молодая, наш штат состоит исключительно из профессиональных и ответственных исполнителей, готовых регулярно радовать читателей вашего сайта высококачественными текстами. В лице нашей организации вы найдёте надёжного, ответственного, честного и добросовестного партнёра. Работая с нами, вы получите не только отличные тексты, но и море позитивных эмоций. Основными принципами работы нашей студии можно считать следующие слова: ответственность, пунктуальность, добросовестность, надёжность, аккуратность и профессионализм.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! На первых этапах сотрудничества обязательна предоплата в 50% от стоимости заказа.

Список предоставляемых услуг, цена за 1000 збп:

Копирайтинг:

Информационный копирайт - 150 рублей;

Копирайт с элементами СЕО (ключевые слова, HTML-разметка, прочее) - 200 рублей;

Продающий текст, текст на посадочную страницу (landing page) - 400 рублей;

Рерайтинг (выполняется только при предоставлении источника):

Рерайт с вашим исходником - 70;

Рерайт с элементами СЕО (ключевые слова, HTML-разметка, прочее) - 100;

Тексты для продвижения:

Статьи для бирж (miralinks, прочее) - 100 рублей;

Имиджмейкерские услуги:

Нейминг - 40$ за 3 шт.;

Слоганы - 40$ за 3 шт.;

Тексты для листовок и буклетов - 4.3$;

Переводы:

С английского на русский - 3.5$;

С русского на английский - 4.5$;

С украинского на русский - 2.5$;

С русского на украинский - 3$;

Прочее:

Резюме - 5$;

Коммерческое предложение - 6$;

Обращение - 5$.

Высокие цены нашей студии обусловлены не менее высоким качеством продаваемых услуг. Мы можем гарантировать, что написанный нашими специалистами текст украсит любой сайт, порадует ваших читателей, и, конечно же, понравится поисковым системам.

Обратите внимание! Действует следующая система скидок:

при заказе любого вида работ объёмом от 40 000 символов, вы получаете скидку в размере 10% от общей стоимости проекта.

Объём:

Объём работ, выполняемый нашей студией, зависит от количества привлечённых исполнителей. Обратите внимание, что если над вашим заказом будет работать 2 и более райтеров, стилистика текстов будет отличаться.

Копирайт - до 30к в сутки;

Рерайт - до 50к в сутки;

Перевод - до 20к в сутки.

Гордостью нашей организации является высокопрофессиональный, ответственный и дисциплинированный штат. При подборе копирайтеров и рерайтеров для студии были выставлены очень высокие требования, которые оправдываются стоимостью услуг. Каждый райтер имеет:

Опыт работы не менее года. Самый опытный специалист студии имеет за плечами 6 лет копирайтерской деятельности;

Немалое количество выполненных работ, предназначенных для предоставления примера потенциальному заказчику;

Возможность выполнять в сутки норму: не менее 10 000 збп.

Как вы можете догадаться, у нас работают только настоящие профессионалы своего дела, готовые взяться за выполнение заказа любой сложности.

Преимущества сотрудничества:

Конечно, требуя оплату, подобную нашей, нужно предоставлять что-то взамен. Студия копирайтинга "Your Content" предоставляет вам гарантию качества своей работы. Работая с неопытными, ненадёжными исполнителями, требующими невысокой оплаты, вы рискуете получить текст низкого качества, не соблюдающий ваших условий и не подходящий для серьёзного ресурса. Поэтому, если вы хотите, чтобы информация на вашем сайте была достойной вас и ваших клиентов, вам лучше обратиться к нам.

Преимущества студии копирайтинга "Your Content":

Репутация. Вы понимаете, что если наш штат насчитывает более 15 исполнителей и мы предоставляем огромное количество выполненных работ в разделе "портфолио", то мы уже, как минимум, не команда низкокачественных и дешёвых райтеров.

Вы понимаете, что если наш штат насчитывает более 15 исполнителей и мы предоставляем огромное количество выполненных работ в разделе "портфолио", то мы уже, как минимум, не команда низкокачественных и дешёвых райтеров. Грамотность. Мы гарантируем абсолютную грамотность текстов, так как в студии работает профессиональный корректор. В некоторых случаях появляется проблема с пропажей пробелов в связи с разными версиями MS Word исполнителей и заказчика. В таких случаях текст редактируется бесплатно;

Мы гарантируем абсолютную грамотность текстов, так как в студии работает профессиональный корректор. В некоторых случаях появляется проблема с пропажей пробелов в связи с разными версиями MS Word исполнителей и заказчика. В таких случаях текст редактируется бесплатно; Объёмы. Ни один исполнитель не сможет самостоятельно выполнить такой объём работ, который выполнит наша студия. Для крупных и срочных заказов - это плюс;

Ни один исполнитель не сможет самостоятельно выполнить такой объём работ, который выполнит наша студия. Для крупных и срочных заказов - это плюс; Специализация. Каждый исполнитель имеет предпочитаемые темы, в которых он разбирается лучше остальных, имеет личный опыт или просто получает наслаждение от написания статей на данную тематику. Поэтому тексты по IT-технологии не будет писать тот, кто любит писать про путешествия или кулинарию. Это позволяет нам повысить качество написанного контента;

Каждый исполнитель имеет предпочитаемые темы, в которых он разбирается лучше остальных, имеет личный опыт или просто получает наслаждение от написания статей на данную тематику. Поэтому тексты по IT-технологии не будет писать тот, кто любит писать про путешествия или кулинарию. Это позволяет нам повысить качество написанного контента; Корректировка. Если вы получили текст и заметили несоблюдение некоторых аспектов ТЗ, текст переделывается бесплатно. В иных случаях всё зависит от адекватности и справедливости претензий;

Если вы получили текст и заметили несоблюдение некоторых аспектов ТЗ, текст переделывается бесплатно. В иных случаях всё зависит от адекватности и справедливости претензий; Соблюдение условий. Для нашей организации слова "техническое задание" и "срок" - святые слова. Поэтому, вы можете быть уверены в соблюдении ТЗ и сроков.

Как вы видите, мы заботимся о комфорте и спокойствии наших клиентов. Сотрудничество с нами для вас - это отсутствие проблем, головной боли и неприятных ситуаций.

Условия сотрудничества:

Конечно, предоставляя множество преимуществ и удобств, мы тоже имеем право что-либо требовать. В основном, наши требования связаны с тем, чтобы уберечь наших райтеров от бесплатного труда. Условия, на которых мы работаем, вполне адекватны и обоснованы.

Итак:

При первой сделке мы пишем небольшую партию работ. При этом вы либо платите 50% предоплаты, либо создаёте безопасную сделку на данном ресурсе;

Чёткое, понятное и полное ТЗ. Дабы избежать потом недовольств с вашей стороны, мы требуем корректного и правильного составления ТЗ.

Предоставление аргументированных и обоснованных претензий при требовании переделать текст. Аргументы из ряда "Мне не нравится этот абзац, перепишите!", "Мне не нравится шрифт, сделайте красивее", "Я хотел текст для людей, а вы написали слишком умный, перепишите!" не принимаются. Пожалуйста, указывайте все пожелания в ТЗ, а при предъявлении аргументов объясните, что именно в тексте не соответствует заявленным вами требованиям.

Мы всегда готовы к новым заказам, к новым клиентам, к продуктивному и взаимовыгодному сотрудничеству. Поэтому, если вам нужны действительно качественные статьи, правдоподобные переводы, громкие слоганы или эффектное резюме - мы с готовностью окажем вам посильную помощь.