Eugene0329

разработать плагин на TypeScript для расшаривания страниц сайта во всех популярных соцсетях. Плагин должен выполнять само расшаривание, подсчет кликов, посчет комментов для страницы. На странице можно разместить несколько таких плагинов, причем каждый из них будет ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
С ВК, twitter, youtube. Целевой сайт: game-exe.com хорошие примеры: Twitter API:http://trendistic.com/ 2. Youtube API: http://newsvideo.su/ru/games/ http://vspstats.com/ru/statistics/topInCategory/gaming 3. Google API: https://www.google.com/alerts#3:2 https://www.google.com/trends/hottrends#pn=p14 Важен ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо отрисовать уникальные картинки согласно описаниям. Данные картинки должны вписываться в дизайн game-exe.com p.s. Заявки без сроков и бюджета не будут рассмотрены, дабы избежать недопониманий указывать стоимость и сроки всего заказа.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт9 лет назад
http://game-exe.com/home/csgo http://game-exe.com/home/dota2 http://game-exe.com/home/oculus-rift http://game-exe.com/home/wot http://game-exe.com/home/wows указывайте сроки и стоимостьЗавершен9 лет назад
Необходимо перерисовать 5 блоков по 2 картинки в верхней части сайта - 10 картинок и 4 картинки к новостям. Адрес сайта: game-exe.com Сделать все картинки 350х350.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Придумать и нарисовать уникальные горизонтальные разделители текста. Они должны визуально отделять абзацы друг от друга. Работу необходимо выполнить на примере это страницы game-exe.com/articles/details/warface-polozhitelniy-obzor. Желательная цветовая гамма - синий и желтый. p.s. Наличие возможности ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Необходимо нарисовать макет, который будет наложен на картинку для повышения ее уникальности. В качестве "любой картинки" взять картинку из статьи на сайте game-exe.com.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо отрисовать за 2500 руб. 13 рекламных баннеров: Dota 2. Прокачка аккаунта Dota 2. Поднятие рейтинга Dota 2. Калибровка (10 игр) Dota 2. Обучение LineAge2. Купить адену WoW Быстрая ...Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо отрисовать для сайта game-exe.com 36 картинок для новостей за 5000 руб.Завершен10 лет назад
Сайт готов на 90%. Появилась необходимость изменить внешний вид блока новостей, чтоб не было необходимости каждый раз под каждую новость отрисовывать новую картинку. Задача: сделать блок, чтоб его было заметно на ...Завершен10 лет назад
Выполнит задание, согласно ТЗ в приложении.Завершен10 лет назад
Доброе утро, Структура сайта следующая: При входе на сайт пользователь видит главную страницу, при выборе игры шапка меняется на соответствующую (в приложении WarFace (всего их будет еще 8). ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Выполнить согласно приложению.Завершен10 лет назад
Добрый день, Необходимо большое количество уникальных картинок. По тегам... Примеры тегов в приложении. Стиль flat. Максимальная ставка за уникальную картинку - 1 usd. Необходимо нарисовать те, ...Иконки и Пиксель-арт4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $120
Есть дизайн и логотип. Необходимо перерисовать все в одном стиле, желательно в стиле с формы регистрации (слева - горы, Справа - город). Готов рассмотреть другие варианты. Заранее спасибо за потраченное время. Результат необходимо скинуть в ...Завершен10 лет назад
Написание статей и обзоровЗавершен10 лет назад
Необходимо написать описание игр и статей к ним по 200 рублей за 1 тыс.зн..Копирайтинг15 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать 2 обзора на тему SkyForge Online (MMORPG) по 1500 зн. (1 - положительный, 2 - отрицательный). Оплата: 120-150 руб/1000зн. Сроки и аванс по договоренности.Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать 2 обзора на тему Archeage Online (MMORPG) по 1500 зн. (1 - положительный, 2 - отрицательный). Оплата: 120-150 руб/1000зн. Сроки и аванс по договоренности.Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать 2 обзора тему Wildstar Online (MMORPG) (1 - положительный, 2- отрицательный) 1500 знаков. Оплата - 200 руб/1000зн, аванс возможен.Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад