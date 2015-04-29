Eugene0329

Евгений Eugene0329

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

amethisto
Анна 
44 года
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
1 отзыв
$10
8 баллов
9 лет назад
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мой первый заказ и тест работы сервиса. работать удобно, своевременная оплата и адекватное общение.
Все отлично, гораздо лучше,ч ем ожидал, искренне рекомендую
Ответный отзыв
alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$75
10 баллов
10 лет назад
36 картинок для новостей
Интересный проект, приятный заказчик. Сотрудничеством доволен, спасибо.
Отличный исполнитель. Быстро и хорошо разобрался в незнакомой теме. Адекватно отнесся к комментариям. Все переделал без вопросов. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
newface
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$38
10 баллов
10 лет назад
13 баннеров
Приятно было сотрудничать с Евгением, очень коммуникабельный заказчик и за оплату можно не беспокоиться вообще! Рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично, качеством работы остался доволен. Исполнитель смог разобраться в новой для себя тематике. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Разработка блока новостей для сайта
Спасибо за интересный проект! Отличный заказчик, очень понравилось работать, всем рекомендую! Подробное ТЗ, хорошая обратная связь, быстрая оплата.
Отличный исполнитель. Сразу понял ТЗ все сделал хорошо и немного раньше срока. Рекомендую.
Ответный отзыв
simlex
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Необходимо сверстать сайт и "натянуть на CMS"
AndroidiOS
Отличный заказчик! Рекомендую
Сотрудничеством полностью доволен. Алексей проявил себя как настоящий профессионал. Проект сделал как для себя. Все время находился на связи. Показывал каждый этап. Сотрудничество продолжаем.
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