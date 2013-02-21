simlex

Алексей simlex

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
ASP.NET (WebForms, MVC), JavaScript (jQuery, Ajax, TypeScript), HTML, CSS, MS SQL, C#, T-SQL

Основной вид деятельности - разработка высоконагруженных корпоративных сайтов на платформе .NET.

Предпочитаю сайты "под ключ", т.к. версткой, клиентской и серверной частью занимаюсь сам.

Все работы оговариваются на предварительном этапе сотрудничества, желательны готовое ТЗ и макет сайта.

Работу исполняю в срок.

Поддержка проекта на этапе развития.

Адаптивная верстка

Портфолио

Отзывы заказчиков

Eugene0329
Евгений 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Необходимо сверстать сайт и "натянуть на CMS"
AndroidiOS
Сотрудничеством полностью доволен. Алексей проявил себя как настоящий профессионал. Проект сделал как для себя. Все время находился на связи. Показывал каждый этап. Сотрудничество продолжаем.
Отличный заказчик! Рекомендую
Ответный отзыв
DmitriyVorobyov
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Доработки к сайту
Задание было выполнено в сроки и качественно. Рекомендую как ответственного человека и работника.
Было приятно поработать...
Ответный отзыв
thenik
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Программирование ASP.NET WebFoms + JQuery + jstree
ASP.NETjQuery
Алексей четко понял, что надо было сделать и отлично выполнил задачу по программированию функциональности на ASP.NET + JQuery. Алексей, Спасибо за работу! Буду еще обращаться.
Думаю, решение задачи поможет в дальнейшей разработке
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $200от 15 дней
нет рейтинга