ASP.NET (WebForms, MVC), JavaScript (jQuery, Ajax, TypeScript), HTML, CSS, MS SQL, C#, T-SQL
Основной вид деятельности - разработка высоконагруженных корпоративных сайтов на платформе .NET.
Предпочитаю сайты "под ключ", т.к. версткой, клиентской и серверной частью занимаюсь сам.
Все работы оговариваются на предварительном этапе сотрудничества, желательны готовое ТЗ и макет сайта.
Работу исполняю в срок.
Поддержка проекта на этапе развития.
Адаптивная верстка
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Http://game-exe.com/300 просмотров
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
10 лет назад
AndroidiOS
Сотрудничеством полностью доволен. Алексей проявил себя как настоящий профессионал. Проект сделал как для себя. Все время находился на связи. Показывал каждый этап. Сотрудничество продолжаем.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Рекомендую
$15
10 баллов
11 лет назад
Задание было выполнено в сроки и качественно. Рекомендую как ответственного человека и работника.
Ответный отзыв
Было приятно поработать...
$15
10 баллов
12 лет назад
ASP.NETjQuery
Алексей четко понял, что надо было сделать и отлично выполнил задачу по программированию функциональности на ASP.NET + JQuery. Алексей, Спасибо за работу! Буду еще обращаться.
Ответный отзыв
Думаю, решение задачи поможет в дальнейшей разработке
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $200от 15 дней
нет рейтинга