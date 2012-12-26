DmitriyVorobyov

Спасибо Александру, до него этот проект брались выполнить несколько человек, но качество исполнения заставляло желать лучшего. Поэтому когда этот проект достался Александру у него были очень сжатые сроки. Заказ был выполнен даже раньше установленных сроков, качеством доволен на 100%.