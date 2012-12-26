DmitriyVorobyov

Есть фото с названиями фармацевтических препаратов на английском языке. Нужно сделать табличку XL Фото в приложении, нужные для таблички препараты выделены с левой стороны ручкой. Пишите сроки и пожелания по оплате.
- Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен11 лет назад
Мне на сайт нужно несколько выдуманных отзывов (штуки 3). Плюс необходим рерайт разделов Рерайт текста до табличек. Там где в тексте цитируются законы, рерайт делать не нужно Уникальность текста больше ...Завершен12 лет назад
- $50
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Правки по сайту 1. Убрать внешнюю ссылку с сайта в футере 2. Поменять местами расположение логотипа и надписи «Наша миссия» 3. В блоке «Новости ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужны продающие тексты для сайта юридических услуг http://sovetnik.webstroy.kh.ua/index.php/prajsy. Каждая услуга должна иметь краткое описание, настолько краткое, чтобы у потенциального покупателя хватило терпения дочитать до конца. Нужен кто-то кто знаком с юридической тематекой, хотелось бы ...Завершен12 лет назад