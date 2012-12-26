DmitriyVorobyov

Дмитрий Воробьев DmitriyVorobyov

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание таблицы XL с фотографий

    Есть фото с названиями фармацевтических препаратов на английском языке. Нужно сделать табличку XL Фото в приложении, нужные для таблички препараты выделены с левой стороны ручкой. Пишите сроки и пожелания по оплате.

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт статей

    Мне на сайт нужно несколько выдуманных отзывов (штуки 3). Плюс необходим рерайт разделов Рерайт текста до табличек. Там где в тексте цитируются законы, рерайт делать не нужно Уникальность текста больше ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт текстов юридической тематики

    $50

    Уникальность должна быть 90 %. Рерайт законодательных норм в тексте делать не нужно. Рерайт необходим ДО табличек. Следующих текстов: Также нужно сделать 3 отзыва с семантикой о регистрации ООО с учредителями иностранцами, продажа корпоративных ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработки к сайту

    Правки по сайту 1. Убрать внешнюю ссылку с сайта в футере 2. Поменять местами расположение логотипа и надписи «Наша миссия» 3. В блоке «Новости ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Продающие тексты для сайта юридических услуг

    Нужны продающие тексты для сайта юридических услуг http://sovetnik.webstroy.kh.ua/index.php/prajsy. Каждая услуга должна иметь краткое описание, настолько краткое, чтобы у потенциального покупателя хватило терпения дочитать до конца. Нужен кто-то кто знаком с юридической тематекой, хотелось бы ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

lacrimosa27
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Рерайт статей
Все понравилось, Дмитрий честно оплатил работу в указанные сроки!
С работой справилась.
Ответный отзыв
bablanet
Ольга 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Создание таблицы XL с фотографий
Серьезный, ответственный заказчик. Оплата вовремя. Даже выше, чем договаривались. Сотрудничеством довольна.
Оля, умница. Сроки были поставлены очень сжатые. Работа была выполнена очень качественно. До нее за эту работу брались несколько человек, которые ее так и не сделали. Рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
simlex
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Доработки к сайту
Было приятно поработать...
Задание было выполнено в сроки и качественно. Рекомендую как ответственного человека и работника.
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Рерайт текстов юридической тематики
Благодарен Дмитрию за оказанное доверие и достойную оплату. Буду рад продолжить сотрудничество.
Спасибо Александру, до него этот проект брались выполнить несколько человек, но качество исполнения заставляло желать лучшего. Поэтому когда этот проект достался Александру у него были очень сжатые сроки. Заказ был выполнен даже раньше установленных сроков, качеством доволен на 100%.
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