Требуется php-программист для реализации функционала сайта. Приветствуются исполнители, способные быстро и качественно выполнить задачу в поставленные сроки. Стабильная работа по обслуживанию нескольких сайтов. Оплата производится по факту.
Программирование ASP.NET WebFoms + JQuery + jstree
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
0. есть на форме два дерева с категориями (правое и левое).
1 надо перетягивать папки из правой части в левую (НО не иначе). - используется уже Jtree
2 - когда произошел перенос - надо показать активным попап на форме и спросить действительно ли надо “совершить операцию”
3 если операцию подтвердили - то дернуть серверный метод с параметрами
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