Программирование ASP.NET WebFoms + JQuery + jstree

Веб-программированиеЗавершен2 заявки213 просмотров
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0. есть на форме два дерева с категориями (правое и левое).

1 надо перетягивать папки из правой части в левую (НО не иначе). - используется уже Jtree

2 - когда произошел перенос - надо показать активным попап на форме и спросить действительно ли надо “совершить операцию”

3 если операцию подтвердили - то дернуть серверный метод с параметрами

- (SourceCategory.Id, TargetCategory.Id)

jQuery
11 лет назад
thenik
37 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
simlex
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Алексей четко понял, что надо было сделать и отлично выполнил задачу по программированию функциональности на ASP.NET + JQuery. Алексей, Спасибо за работу! Буду еще обращаться.
Думаю, решение задачи поможет в дальнейшей разработке
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