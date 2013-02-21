Программирование ASP.NET WebFoms + JQuery + jstree

0. есть на форме два дерева с категориями (правое и левое).

1 надо перетягивать папки из правой части в левую (НО не иначе). - используется уже Jtree

2 - когда произошел перенос - надо показать активным попап на форме и спросить действительно ли надо “совершить операцию”

3 если операцию подтвердили - то дернуть серверный метод с параметрами

- (SourceCategory.Id, TargetCategory.Id)