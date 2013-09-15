Разработка партнёрской программы

Требуется разработать на PHP систему управления партнёрской программой. Система предполагает регистрацию партнёров, личный кабинет партнёров, интерфейс администратора, разделение прав пользователей, построение отчётов о продажах и т.п. Система должна быть реализована на одном из известных фреймворков, желательно Yii.

Требования к исполнителю:

1. Наличие завершённых проектов подобного уровня.

2. Наличие положительных отзывов в области веб-разработки.

3. Умение соблюдать установленные сроки.

4. Оплата по факту выполнения, работа по договору с резидентами РФ.

Пожалуйста, указывайте в заявке ваш опыт работы и ссылки на конкретные проекты. Подробное ТЗ высылается по запросу.