idea4web

Михаил Хусаинов idea4web

 
40 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Idea4Web: Идеи для веб, которые улучшают жизнь!

Мы предоставляем идеи для веб, которые улучшают жизнь.

Эти улучшения позволяют сделать бизнес-процесс эффективным, четким, подконтрольным, а конечный продукт/услугу простым и удобным для потребителя.

    Idea4Web создает свои собственные веб-проекты, которые интересны пользователям. Idea4Web создает новые веб-проекты по заказу клиента. Idea4Web оптимизирует существующие веб-проекты по заказу клиента.
Какие бы проекты в сфере веб мы не открывали/улучшали, Idea4Web опирается на такие важные составляющие в любом проекте как:

    Анализ Проектирование Разработка Тестирование Продвижение

Тэги наших знаний (далеко не полный, но примерный): analytics, analysis, projecting, marketing, development, QR-marketing, design, logo, branding, naming, identity, phpmyadmin, mysql, soap, cron, api, CMS, CRM, framework, yii, drupal, ubercart, joomla, joomshopping, virtuemart, vamshop, prestashop, hostcms, modx revolution, opencart, wordpress, phpbb, bitrix, parser, blog, forum, shop, portal, hyip, mlm, iOS, Android, SEO, SMO, SMM, foursquare, hosting, doman, cloudserver, iaas, payment services, payment gates, checkout services, анализ, проектирование, разработка, социализация, маркетинг, ТЗ, лого, брендинг, нейминг, фирменный стиль, упаковка, 1С-Битрикс, парсер, блог, форум, портал, магазин, мобильные приложения, хостинг, домен, облачный сервер, выделенный сервер, социальные медиа, платежный сервис, платежный шлюз/аграгатор.

Полное портфолио:

http://idea4web.biz/projects/

Разработанные нами лого:

http://idea4web.biz/logo

Агрегатор проектов с бирж для фрилансеров:

http://spylance.com

Мы не содержим огромный штат наемных работников для выполнения тех или иных задач. Нам интересны не те люди, которых наняли, чтобы им говорили что делать. Нам интересны те люди, которые говорят, что нужно делать.

Поэтому мы сотрудничаем с группами аутсорсеров по различными направлениям, с теми, у кого главная задача — не просидеть с 10 до 18, а реализовать какой-то интересный проект.

Если вы хотите воспользоваться нашими услугами, стать частью нашей команды или у вас есть идеи по тому как мы можем сработаться вместе — пишите, стучите, звоните!

Мы будем рады пообщаться с вами и предложить свои идеи!

Михаил Хусаинов,

руководитель Idea4Web.

http://idea4web.biz

WordPressOpenCartMySQLAndroidiOSJoomlaMODXDrupalPrestashopVirtuemartБитриксYiiphpMyAdminJoomShopping
Портфолио
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Отзывы заказчиков
james303
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5000
7 баллов
10 лет назад
Разработка партнёрской программы
Проект был сдан.
Проект был принят.
Ответный отзыв
Orangelab
Ксения 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Необходимо разработать иконки для arshavskaya.com
Отличная работа! Получилось стильно! Рекомендую этого исполнителя как оперативного профи!
Четко поставленная задача! Оплата во время! Рекомендую данного заказчика как надежного и внимательного!
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
от $75
от 1 дня
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Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $100
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от 2 дней
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от $600
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нет отзывов
от $500
от 10 дней
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Тестирование сайтов
нет отзывов
от $200
от 5 дней
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Управление проектами
нет отзывов
от $500
от 5 дней
нет рейтинга
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