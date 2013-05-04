Idea4Web: Идеи для веб, которые улучшают жизнь!

Мы предоставляем идеи для веб, которые улучшают жизнь.

Эти улучшения позволяют сделать бизнес-процесс эффективным, четким, подконтрольным, а конечный продукт/услугу простым и удобным для потребителя.

Idea4Web создает свои собственные веб-проекты, которые интересны пользователям. Idea4Web создает новые веб-проекты по заказу клиента. Idea4Web оптимизирует существующие веб-проекты по заказу клиента.

Какие бы проекты в сфере веб мы не открывали/улучшали, Idea4Web опирается на такие важные составляющие в любом проекте как:

Анализ Проектирование Разработка Тестирование Продвижение

Тэги наших знаний (далеко не полный, но примерный): analytics, analysis, projecting, marketing, development, QR-marketing, design, logo, branding, naming, identity, phpmyadmin, mysql, soap, cron, api, CMS, CRM, framework, yii, drupal, ubercart, joomla, joomshopping, virtuemart, vamshop, prestashop, hostcms, modx revolution, opencart, wordpress, phpbb, bitrix, parser, blog, forum, shop, portal, hyip, mlm, iOS, Android, SEO, SMO, SMM, foursquare, hosting, doman, cloudserver, iaas, payment services, payment gates, checkout services, анализ, проектирование, разработка, социализация, маркетинг, ТЗ, лого, брендинг, нейминг, фирменный стиль, упаковка, 1С-Битрикс, парсер, блог, форум, портал, магазин, мобильные приложения, хостинг, домен, облачный сервер, выделенный сервер, социальные медиа, платежный сервис, платежный шлюз/аграгатор.

Полное портфолио:

http://idea4web.biz/projects/

Разработанные нами лого:

http://idea4web.biz/logo

Агрегатор проектов с бирж для фрилансеров:

http://spylance.com

Мы не содержим огромный штат наемных работников для выполнения тех или иных задач. Нам интересны не те люди, которых наняли, чтобы им говорили что делать. Нам интересны те люди, которые говорят, что нужно делать.

Поэтому мы сотрудничаем с группами аутсорсеров по различными направлениям, с теми, у кого главная задача — не просидеть с 10 до 18, а реализовать какой-то интересный проект.

Если вы хотите воспользоваться нашими услугами, стать частью нашей команды или у вас есть идеи по тому как мы можем сработаться вместе — пишите, стучите, звоните!

Мы будем рады пообщаться с вами и предложить свои идеи!

Михаил Хусаинов,

руководитель Idea4Web.

http://idea4web.biz