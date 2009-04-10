Svetozor

Андрей Михайлов Svetozor

 
41 годРоссия/Волгоград
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Программист широкого профиля (ПО, WEB, 1С и т.д.)

Работа со мной как лотерея. Можете получить результат, о котором и не мечтали, а можете глубокое разочарование. Если готовы рискнуть, то я к вашим услугам :)

Создание прикладного ПО различных направлений:

- аудио, мультимедиа

- базы данных

- графика

- и другие направления

Создание и программирование WEB-сайтов:

- создание сайтов с нуля

- доработка существующих сайтов

Программирование 1С (1c.svetozor.ru)

- написание конфигураций с нуля

- доработка типовых конфигураций

- написание отчетов и внешних обработок

Услуги студентам:

- решение задач по высшей математике

- выполнение работ по информатике

Имею статус индивидуального предпринимателя и при необходимости могу обеспечить бухгалтерские документы на выполняемую работу

Отзывы заказчиков
idea4web
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$160
10 баллов
10 лет назад
Подключить сайт на ASP к платежному шлюзу
Все сделано четко и в срок! :-) Рекомендую!
Задача поставлена четко. В процессе работы получал оперативно ответы на все уточняющие вопросы. Своевременная оплата.
Ответный отзыв
nord05
Андрей 
43 годаЧехия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Глюк в IE9
Адски быстро и профессионально. Спасибо за работу
Внятно сформулирована задача. Оплата поступила точно в сроки. Корректное общение.
Ответный отзыв
_Medvedev_
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Соединение 1С и php на одном компьютере
К делу подходит грамотно, задание выполнил раньше назначенной даты.
Чётко сформулировал задачу, своевременно оплатил. На все вопросы по заданию отвечал максимально оперативно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Olga08081986
55 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$3000
10 баллов
14 лет назад
Сайт знакомств на ASP.NET+C#+MS SQL
Отлично справился с заданием. Четко уложился в заданные мной сроки и сделал всё в соответствии с моими требованиями. К тому же очень приятный в общении молодой человек :)
Приятные впечатления от сотрудничества. Хорошо составленное ТЗ и четкое понимание заказчикам того что должно получиться сделало работу над проектом быстрой и лёгкой.
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Ent-ch
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$14
10 баллов
15 лет назад
Переделать стандартный отчет 1с8 используя СКД
Все точно по заданию и в сроки. Рад сотрудничеству.
Отличный заказчик. Быстро сформулировал что нужно сделать и буквально тут же оплатил работу.
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