Программист широкого профиля (ПО, WEB, 1С и т.д.)

Работа со мной как лотерея. Можете получить результат, о котором и не мечтали, а можете глубокое разочарование. Если готовы рискнуть, то я к вашим услугам :)

Создание прикладного ПО различных направлений:

- аудио, мультимедиа

- базы данных

- графика

- и другие направления

Создание и программирование WEB-сайтов:

- создание сайтов с нуля

- доработка существующих сайтов

Программирование 1С (1c.svetozor.ru)

- написание конфигураций с нуля

- доработка типовых конфигураций

- написание отчетов и внешних обработок

Услуги студентам:

- решение задач по высшей математике

- выполнение работ по информатике

Имею статус индивидуального предпринимателя и при необходимости могу обеспечить бухгалтерские документы на выполняемую работу