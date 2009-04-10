Работа со мной как лотерея. Можете получить результат, о котором и не мечтали, а можете глубокое разочарование. Если готовы рискнуть, то я к вашим услугам :)
Создание прикладного ПО различных направлений:
- аудио, мультимедиа
- базы данных
- графика
- и другие направления
Создание и программирование WEB-сайтов:
- создание сайтов с нуля
- доработка существующих сайтов
Программирование 1С (1c.svetozor.ru)
- написание конфигураций с нуля
- доработка типовых конфигураций
- написание отчетов и внешних обработок
Услуги студентам:
- решение задач по высшей математике
- выполнение работ по информатике
Имею статус индивидуального предпринимателя и при необходимости могу обеспечить бухгалтерские документы на выполняемую работу
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