Статья о вреде мяса

Нужно написать статью о вреде мяса для здоровья человека и преимуществах вегетарианства

Статья должна обязательно содержать следующую информацию:

- Вред употребления мяса для здоровья (проблемы как самого от самого мяса так и от химии и антибиотиков в нём)

- Разоблачение мифа о необходимости мяса для питания человека

- Некоторую статистику подверждающую пользу вегетраианства

- Исторические факты о том что наши (можно привести и другие страны) предки были вегетарианцами

Объем примерно 6000 знаков.

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