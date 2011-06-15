Приватно для Безлепкиной Леры

$30
КопирайтингЗавершен1 заявка164 просмотра
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2 продающих статьи

13 лет назад
NOVAvideo
Ольга 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
19 отзывов
Выбранный исполнитель
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
13 лет назад
$30
1 день
Большое спасибо Лере за работу. 2 продающих статьи выполнены быстро и качественно. Доработки не потребовались. Еще раз спасибо.
Спасибо за приятное сотрудничество!
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