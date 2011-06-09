Республики бывшего СССР

КопирайтингЗавершен3 заявки172 просмотра
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Требуется написать один общий текст об СССР (ок. 1000 зн.), точнее о его республиках.

Здесь же картинки: флаг и герб СССР и России (как приемника СССР) с подписями про то, что они символизируют

Далее по небольшому тексту (400-700 зн.) о каждой из 15 (точнее 17 - вроде как был проект создания именно 17 - Карелия и Закавказская) республик.

На каждую из республик такой набор картинок:

флаг в составе СССР

Герб в составе СССР

Нынешний флаг

Нынешний герб.

Подписи небольшие - по 150-200 зн. про то, что символизируют данные флаги и гербы (основные символы)

Общий объём желательно не более 15000-20000 зн.

Картинки не менее 400 пикселей.

13 лет назад
ngf41
54 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
vovkazzz
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
2 дня
Спасибо за великолепные тексты и изображения. Очень точное и трудолюбивое исполнение поставленной задачи. Во время выполнения проекта Владимир давал советы и рекомендации, которые помогли мне в моём интернет-проекте. Вообще это очень компетентный во многих областях автор и с ним работать одно удовольствие. Надеюсь продолжить сотрудничество по другим проектам.
Один из лучших работодателей.
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