Республики бывшего СССР

Требуется написать один общий текст об СССР (ок. 1000 зн.), точнее о его республиках.

Здесь же картинки: флаг и герб СССР и России (как приемника СССР) с подписями про то, что они символизируют

Далее по небольшому тексту (400-700 зн.) о каждой из 15 (точнее 17 - вроде как был проект создания именно 17 - Карелия и Закавказская) республик.

На каждую из республик такой набор картинок:

флаг в составе СССР

Герб в составе СССР

Нынешний флаг

Нынешний герб.

Подписи небольшие - по 150-200 зн. про то, что символизируют данные флаги и гербы (основные символы)

Общий объём желательно не более 15000-20000 зн.

Картинки не менее 400 пикселей.