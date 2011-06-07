Наполнение сайта (юридическая и бизнес тематика)

Строительной компании нужны тексты на сайт. Соображения что писать для каждой статьи есть в виде набросков. Оплата - 1 у.е. за 1 тыс. знаков. Порядка 20 статей по 0.7 - 1.5 К знаков. Сроки размеренные, но ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для еженедельного наполнения сайта (юридическая и бизнес тематика) срочно требуется журналит/рерайтер.
Требования к исполнителю:
1. Знания по указанной тематике (юридическая и бизнес тематика, общество)
2. Грамотная письменная речь (украинская и русская)
3. В портфолио приветствуется наличие текстов по указанной тематике.
В заявке указывайте, пожалуйста, стоимость 1000 знаков с пробелами и ссылки на работы. Оплата производится по факту выполненной работы, способы оплаты обсуждаются индивидуально. Приоритет отдается киевлянам.
P.S. Если вы без всякой подготовки можете написать "плюсы и минусы юриспруденции" или "как решить ту или иную проблему правильно с юридической точки зрения", то эта работа для вас. Если же нет - тогда не стоит утруждаться.
Работы много, для тех - кто реально ориентируется в юридической сфере.
Всем заранее спасибо за сообщения.
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