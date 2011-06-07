Наполнение сайта (юридическая и бизнес тематика)

Для еженедельного наполнения сайта (юридическая и бизнес тематика) срочно требуется журналит/рерайтер.

Требования к исполнителю:

1. Знания по указанной тематике (юридическая и бизнес тематика, общество)

2. Грамотная письменная речь (украинская и русская)

3. В портфолио приветствуется наличие текстов по указанной тематике.

В заявке указывайте, пожалуйста, стоимость 1000 знаков с пробелами и ссылки на работы. Оплата производится по факту выполненной работы, способы оплаты обсуждаются индивидуально. Приоритет отдается киевлянам.

P.S. Если вы без всякой подготовки можете написать "плюсы и минусы юриспруденции" или "как решить ту или иную проблему правильно с юридической точки зрения", то эта работа для вас. Если же нет - тогда не стоит утруждаться.

Работы много, для тех - кто реально ориентируется в юридической сфере.

Всем заранее спасибо за сообщения.