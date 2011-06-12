20 уникальных статей по теме строительство дома

$30
КопирайтингЗавершен4 заявки286 просмотров
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От вас требуется написать 20 уникальных статей на строительную тематику (строительство загородного дома) по 2000 символов без учета пробелов.

Примерные темы могут быть следующими:

Когда лучше всего заливать фундамент?

Прокладываем домашнюю компьютерную сеть

Обзоры материалов для наружной отделки

Обзоры материалов для внутренней отделки

Полезные советы по ландшафтному дизайну

Как организовать пространство в доме

Темы могут быть любыми, главное чтобы статьи освещали вопросы строительства загородного дома, были уникальными и информативными.

Цена обозначена в проекте.

13 лет назад
Gena84
39 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
nina20963
Ирина 
60 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
год назад
53 отзыва(-1)
13 лет назад
$30
3 дня
Спасибо Ирине за операвтивное выполнение заказа. Статьи получились интересные и информативные. Продолжаем сотрудничество.
Плодотворное сотрудничество! Рекомендую!
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