20 уникальных статей по теме строительство дома

Нужно 9 уникальный статей по 2500 знаков (без пробелов) на тему поисковой оптимизации, интернет маркетинга и т.д. Для Миралинкса (без особых изысков, но человекоориентированные). Просьба предложения с ценами в сервисе оставлять. Приоритет наиболее низкой цене.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
От вас требуется написать 20 уникальных статей на строительную тематику (строительство загородного дома) по 2000 символов без учета пробелов.
Примерные темы могут быть следующими:
Когда лучше всего заливать фундамент?
Прокладываем домашнюю компьютерную сеть
Обзоры материалов для наружной отделки
Обзоры материалов для внутренней отделки
Полезные советы по ландшафтному дизайну
Как организовать пространство в доме
Темы могут быть любыми, главное чтобы статьи освещали вопросы строительства загородного дома, были уникальными и информативными.
Цена обозначена в проекте.
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