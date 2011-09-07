Крупный пул сео-текстов для Безлепкиной

$1372
КопирайтингЗавершен1 заявка283 просмотра
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Тематика спорт. 196 уникальных сео-текстов по 2000 символов с пробелами.

1) На главную под ключевики, фитнес, фитнес в Москве, фитнес клубы Москвы, фитнес центры Москвы, фитнес клубы в Москве, фитнес центры в Москве

2) На главную второго уровня: все фитнес клубы Москвы, все фитнес центры Москвы, фитнес клубы в Москве, фитнес центры в Москве

3) На страницу поиска по метро: фитнес клубы Москвы рядом с метро, фитнес центры Москвы рядом с метро

4) На страницу поиска по карте: фитнес клубы Москвы на карте города, фитнес центры Москвы на карте города

5) Тексты под каждую станцию метро Москвы с ключевиками типа :фитнес клубы м. Алексеевская, фитнес центры на алексеевской, фитнес на алексеевской

6) Тексты под каждый округ Москвы типа: фитнес клубы в ЮВАО, фитнес клуб в Юго-восточном округе, фитнес центры в ЮВАО, фитнес в ЮВАО

13 лет назад
Theocide
Павел 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
13 лет назад
$1372
21 день
Всё красиво. Работал, буду работать еще. Трудно найти вменяемых и ответсвенных копирайтеров и редакторов. То, что Леру нашел - очень рад.
Рекомендую Павла как адекватного и порядочного заказчика.
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