Cтатьи для сайта

КопирайтингЗакрыт26 заявок547 просмотров
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Здравствуйте. Нужен человек, который будет писать статьи для сайта.

Тематика блога Работа в России( Сюда входит Работа в России, безработица в России, Принципы создание резюме, Вакансии, Работодатели в России, кризис в России, сложности на рынке труда, Трудовое законодательство РФ, Мониторинг з/п и т.д.)

В день 1 статью.

Можно рерайт и уникальность от 70%.

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13 лет назад
Victor3114
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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