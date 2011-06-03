Контент на сайт по тематике детский отдых/лагерь

Нужны авторы для написания статей. На одну тему выбираю одного автора. Предлагаю вам выбрать одну тему из списка и сообщить мне. Статья нужна объемом более 3000 знаков. Обязательно проверю несколькими способами на уникальность. При наличии ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужно наполнение для сайта детского лагеря.
Требуются тексты на сайт, с чувством юмора, не обещающая золотые горы, но при этом с вызывающие доверие у родителей и располагающие к себе детей и родителей. Во время прочтения у мамочек и папочек должно возникать чувство, что мы вкладываем всю душу и свой опыт в их чад, но не должно быть все слишком "сладко". Честно, открыто, с уверенностью.
Тексты должны быть уникальными и написаны с душой, тупой копирайт не нужен. SEO оптимизация важна, но на втором плане.
Необходимо написать контент на 15-20 страниц. в среднем 1500 - 2500 знаков. Работа будет отдана одному исполнителю. По этому цена за страницу определяется из 2000 знаков
Если вы готовы, писать подобные тексты на указанную тематику, ответьте, пожалуйста, на вопросы
1. Стоимость одной страницы? Цены лучше не заламывайте, так как работа будет в дальнейшем на постоянной основе
2. сколько необходимо времни для написания текстов для 15 страниц, чтобы это было с душой и свежо. Важно больше качество чем время
3. Есть ли примеры текстов подобного стиля и/или тематики? Если нет можете написать один абзац на тему: Мероприятия в лагере или ваш ребенок первый раз в лагере.
- Похожие заказы
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно написать эссе на английском языке ~ 400 слов, тема How to improve situation on Russian Railways? Тип эссе - essays suggestions solutions to problems. Как писать данное эссе - ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно написать маленький анализ, 4 страницы А4 12 полуторный, Анализ предметной области - банковское мошенничество(только в сфере киберпреступлений) - написать про наиболее известные случаи воровства при использовании информационных технологий, и написать сколько при этом ежегодно ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Копирайтинг для сайта мебельной тематики - красивые текты о мебели. 50р/1000знЗавершен12 лет назад
Здравствуйте! Нужно наполнение для сайта компании-изготовителя мебели на заказ. Требуются легкие дружественные СЕО-тексты (возможно, с долей юмора), вызвающие доверие и располагающие к себе заказчика. Неплохо будет, если в процессе чтения у посетителя будет возникать ощущение диалога, т.е. ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт13 лет назад
Написать текст на главную страницу сайта. Направление сайта: Переводческие услуги. Оплата через Манибукерс после выполнения работКопирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Интернет магазин кондиционеров. Требуется текст: 1. На главной(оптимизированный копирайт 2-4к знаков.) 2. Монтаж (самому найти статьи/информацию о монтаже сплит систем и так далее. сделать рерайт. можно разделить на статьи - например отдельно монтаж для промышленных кондеев, для ...Завершен13 лет назад
Требуется рерайт одного текста несколько разЗавершен13 лет назад
Нужны около 40 статей с ключами по 2-2,5 тыс. знаков по тематике "шкафы-купе". 100%-ная уникальность. Сроки: чем быстрее, тем лучше. Бюджет небольшой, так что возможна работа с начинающими фрилансерами без отзывов и рейтинга. Пишите цены и сколько напишете за ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Есть сайт с неуникальными статьями ("О компании", "Услуги"). Надо из них сделать уникальные и написать пару новостей. Сайт тут: http://autostyle32.ru/ Пишите Ваши ценыЗавершен13 лет назад