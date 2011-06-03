Контент на сайт по тематике детский отдых/лагерь

Здравствуйте!

Нужно наполнение для сайта детского лагеря.

Требуются тексты на сайт, с чувством юмора, не обещающая золотые горы, но при этом с вызывающие доверие у родителей и располагающие к себе детей и родителей. Во время прочтения у мамочек и папочек должно возникать чувство, что мы вкладываем всю душу и свой опыт в их чад, но не должно быть все слишком "сладко". Честно, открыто, с уверенностью.

Тексты должны быть уникальными и написаны с душой, тупой копирайт не нужен. SEO оптимизация важна, но на втором плане.

Необходимо написать контент на 15-20 страниц. в среднем 1500 - 2500 знаков. Работа будет отдана одному исполнителю. По этому цена за страницу определяется из 2000 знаков

Если вы готовы, писать подобные тексты на указанную тематику, ответьте, пожалуйста, на вопросы

1. Стоимость одной страницы? Цены лучше не заламывайте, так как работа будет в дальнейшем на постоянной основе

2. сколько необходимо времни для написания текстов для 15 страниц, чтобы это было с душой и свежо. Важно больше качество чем время

3. Есть ли примеры текстов подобного стиля и/или тематики? Если нет можете написать один абзац на тему: Мероприятия в лагере или ваш ребенок первый раз в лагере.