Текст для интернет магазина.

Требуется рерайт одного текста несколько раз
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет магазин кондиционеров.
Требуется текст:
1. На главной(оптимизированный копирайт 2-4к знаков.)
2. Монтаж (самому найти статьи/информацию о монтаже сплит систем и так далее. сделать рерайт. можно разделить на статьи - например отдельно монтаж для промышленных кондеев, для сплит и т.д. объем 2к-5к знаков)
3. Полезная информация (3-4 статьи, рерайт, темы нужно будет найти самим. Таких магазинов пруд пруди, надо выбрать статью по теме, зарерайтить, объем статьи 3к-6к знаков.)
От меня: адекватность, отсутствие "стояния над душой", оплата по получении материалов мгновенная (на wmr), отзыв.
От вас: грамотность(исправлять грамматические ошибки за фрилансером - дело вообще неблагодарное), умение укладываться в срок, умение работать не "из под палки".
Цены за 1к знаков рерайта и копирайт, а также сроки просьба писать в заявке.
Спасибо за внимание.
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