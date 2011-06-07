Текст для интернет магазина.

Интернет магазин кондиционеров.

Требуется текст:

1. На главной(оптимизированный копирайт 2-4к знаков.)

2. Монтаж (самому найти статьи/информацию о монтаже сплит систем и так далее. сделать рерайт. можно разделить на статьи - например отдельно монтаж для промышленных кондеев, для сплит и т.д. объем 2к-5к знаков)

3. Полезная информация (3-4 статьи, рерайт, темы нужно будет найти самим. Таких магазинов пруд пруди, надо выбрать статью по теме, зарерайтить, объем статьи 3к-6к знаков.)

От меня: адекватность, отсутствие "стояния над душой", оплата по получении материалов мгновенная (на wmr), отзыв.

От вас: грамотность(исправлять грамматические ошибки за фрилансером - дело вообще неблагодарное), умение укладываться в срок, умение работать не "из под палки".

Цены за 1к знаков рерайта и копирайт, а также сроки просьба писать в заявке.

Спасибо за внимание.