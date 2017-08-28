deryagina

Ольга Дерягина deryagina

 
46 летУкраина/Стаханов
15 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Написание уникальных статей (информационные и СЕО), рерайтинг, в том числе СЕО.

Отзывы о товарах и услугах.

Описания товаров в каталогах.

Ведение новостной ленты.

Набор текста, редактирование, корректировка.

Создание шаблонов для генерации статей.

Контент-менеджмент, наполнение сайтов и интернет-магазинов информацией, постинг на форумах, в том числе создание форумов "с нуля".

Темы - любые. Языки - русский, украинский.

График работы: Пн - Пт - рабочие дни. Сб, Вс, общенациональные праздники - выходные.

Сроки, указанные в моих заявках - рабочие дни, а не календарные.

Оплата: WMZ, WMR, WMU, на счет Приватбанка, карту VISA, ЯД, QIWI. Предоплата приветствуется. При больших объемах работы - поэтапная оплата.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
32
безопасных платежей
ТОП-20
Редактирование и Корректура
ТОП-50
Рерайтинг
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Отзывы заказчиков
mishka-starkov
Михаил 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
52 отзыва(-2)
$20
10 баллов
5 лет назад
Нужны СЕО статьи (15 штук)
Все выполнено безупречно, впрочем как всегда! :) Ни разу меня не подвела, всегда на связи, всегда доброжелательна! Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую в очередной раз!
Очень приятный и ответственный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
mishka-starkov
Михаил 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
52 отзыва(-2)
$20
10 баллов
6 лет назад
Написать 11 уникальных СЕО текстов
Работаем с Ольгой во второй раз! Все сделано как всегда прекрасно! Благодарю за выполненную работу!
Не первое наше сотрудничество. Как всегда, все отлично. Спасибо!
Ответный отзыв
mishka-starkov
Михаил 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
52 отзыва(-2)
$50
10 баллов
6 лет назад
Нужны 33 СЕО текстов
Работа выполнена на отлично. Общение, скорость работы и компетентность Ольги поражают! Буду заказывать еще! Рекомендую к сотрудничеству!
Только положительные впечатления от сотрудничества. Четкая постановка задания, моментальная оплата, всегда на связи для решения текущих вопросов. Спасибо!
Ответный отзыв
skromnaya
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$96
10 баллов
6 лет назад
Тексты по ювелирной тематике
Замечательная работа! Все пожелания учтены, тексты уникальные и красивые, которые приятно читать. Очень рекомендую Ольгу!
Не первое наше сотрудничество! Все отлично - от постановки четкого задания до быстрой оплаты. Спасибо!
Ответный отзыв
lunev_sergey
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Финансы, рерайт, Казахстан (часть 1)
Всё хорошо, уже не первый проект выполнен качественно и в срок
Сотрудничаем не в первый раз. Все отлично. Спасибо!
Ответный отзыв
Копирайтинг
444 отзыва
$3/час
от $3от 2 дней
#80
Редактирование и Корректура
16 отзывов
$1/час
от $1от 2 дней
#16
Рерайтинг
3 отзыва
$2/час
от $2от 2 дней
#36
Продающие тексты
нет отзывов
$3/час
от $3от 2 дней
#184