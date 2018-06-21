Нужны 33 СЕО текстов

$47
КопирайтингЗавершен13 заявок316 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно 33 СЕО текста 

  • Нужно написать СЕО статьи объемом 1500+/знаков каждая статья (без учета характеристик)
  • Добавить таблицу с характеристиками
  • Уникальность 100% по текст.ру
Без предоплаты.

Сроки: 4 дня.

Бюджет: 3000 руб за все статьи.

ТЗ тут: https://cloud.mail.ru/public/Jver/J7PhYveGZ

6 лет назад
mishka-starkov
Михаил 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
52 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$50
4 дня
Работа выполнена на отлично. Общение, скорость работы и компетентность Ольги поражают! Буду заказывать еще! Рекомендую к сотрудничеству!
Только положительные впечатления от сотрудничества. Четкая постановка задания, моментальная оплата, всегда на связи для решения текущих вопросов. Спасибо!
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