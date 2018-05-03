Написать текст про акцию и условия акции.

$1
КопирайтингЗакрыт12 заявок269 просмотров
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Задача: Написать текст про акцию и условия акции.

Количество знаков 1600

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6 лет назад
nariman_s
Нариман 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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