Копирайтинг для мебельного сайта B2B.

Ищу хорошего копирайтера для сайта мебельной тематики.

Хочу предупредить сразу, я придирчивый к текстам !

Мне нужны продуманные тексты со знанием дела !

Если вы хотите сгенерировать тексты в синонимайзере или скопировать их с какого-то тематического сайта, а затем, хорошенечко отрерайтив их, преподнести мне, то пожалуйста проигнорируйте это объявление.

Опыт работы с мебельными сайтами резко приветствуется !

Сайт производственной компании мебельного направления - интернет-магазин B2B, поэтому...

Требования к текстам:

- упор на продажи товара, но не тупое предложение в лоб, а через описание характеристик, преимуществ и сильных сторон компании;

- отход от подачи материала "а-ля Википедия", пишем для людей !

- обязательно учитывать синонимы и LSI-термины в рамках тематики;

- избегать "корпоративных оборотов" типа: "широкий ассортимент", "выгодные цены", "высокая квалификация" и прочие, повторяю, пишем для людей.

Общие требования:

- уникальность по Адвего не менее 80 %

- тошнота и водность минимальные (желательно понимать оценки по "Главреду" и/или "Тургеневу")

- максимально возможно учитывать алгоритм по написанию текстов (который будет выслан перед заданием).

Задание тестовое (оплачиваемое !). Если вы проходите, то вам отдаётся весь сайт (может даже не один сайт).