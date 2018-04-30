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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Курсы будут на тему Криптовалюты
1. Необходимо подготовить 45 статей.
2. Разделить статьи на 3 группы:
«Новичок» - 15 статей
«Уже не новичок» - 15 статей
«Профессионал» - 15 статей
Тестовая задача:
1. Определить 15 тем для «Новичков»
2. Написать статью для первой темы из списка.
3. Структура статьи:
10-15 главных тезисов (абзацов)
Каждый тезис описан 7-10 предложениями
Стиль написания:
- простой для восприятия , даже если человек слышит о криптовалюте впервые, даже если человек не понимает экономических терминов, чтобы мог понять даже подросток/пенсионер.
Для каких целей готовится текст:
Создать презентацию в ПДФ для обучения.
Источник информации:
Существующие обучающие курсы.
Задача копирайтеру:
Проанализировать уже существующие Курсы и структурировать информацию для создания презентации.
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