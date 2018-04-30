Курсы будут на тему Криптовалюты

1. Необходимо подготовить 45 статей.

2. Разделить статьи на 3 группы:

«Новичок» - 15 статей

«Уже не новичок» - 15 статей

«Профессионал» - 15 статей

Тестовая задача:

1. Определить 15 тем для «Новичков»

2. Написать статью для первой темы из списка.

3. Структура статьи:

10-15 главных тезисов (абзацов)

Каждый тезис описан 7-10 предложениями

Стиль написания:

- простой для восприятия , даже если человек слышит о криптовалюте впервые, даже если человек не понимает экономических терминов, чтобы мог понять даже подросток/пенсионер.

Для каких целей готовится текст:

Создать презентацию в ПДФ для обучения.

Источник информации:

Существующие обучающие курсы.

Задача копирайтеру:

Проанализировать уже существующие Курсы и структурировать информацию для создания презентации.