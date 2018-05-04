Сделать продающее описание услуги для сайта

КопирайтингЗавершен6 заявок177 просмотров
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Необходимо сделать продающее описание услуги для соответствующей страницы сайта. 

Черновое описание услуги находится по адресу - http://sportsciences.ru/catalog/show/sportgenlab. По этому же адресу будет находится готовый текст.

Из чернового описания понятно назначение услуги и целевая аудитория. На все дополнительные вопросы готов оперативно отвечать.

Основные требования к описанию услуги:

·        Текст очень четкий и лаконичный.

·        Не использовать вводные слова и фразы. Только поделу.

·        Предложения стараться делать короткими и понятными. Читаемость текста должна быть очень легкой.

·        Необходимо текст разбить на смысловые абзацы и сделать соответствующие подзаголовки.

·        Потенциальному покупателю услуги НЕ нужно агрессивно навязывать услугу

 

6 лет назад
krameral
50 летЧерногория
12 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
6 лет назад
$20
3 дня
Марина, в очередной раз большое спасибо за помощь в работе! Всегда на связи и четкое соблюдение сроков. Всем рекомендую к сотрудничеству.
Сотрудничаем с Александром не в первый раз - всегда с наилучшими результатами. Рекомендую, отличный заказчик!
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