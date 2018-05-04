Сделать продающее описание услуги для сайта

Необходимо сделать продающее описание услуги для соответствующей страницы сайта.

Черновое описание услуги находится по адресу - http://sportsciences.ru/catalog/show/sportgenlab. По этому же адресу будет находится готовый текст.

Из чернового описания понятно назначение услуги и целевая аудитория. На все дополнительные вопросы готов оперативно отвечать.

Основные требования к описанию услуги:

· Текст очень четкий и лаконичный.

· Не использовать вводные слова и фразы. Только поделу.

· Предложения стараться делать короткими и понятными. Читаемость текста должна быть очень легкой.

· Необходимо текст разбить на смысловые абзацы и сделать соответствующие подзаголовки.