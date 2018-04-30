ТЗ для копирайтера

КопирайтингЗакрыт6 заявок459 просмотров
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Необходимо создать около 150 ТЗ для копирайтеров.

Требования во вложении, там же и тестовое задание (пирацетам аналоги)

Оплата за одно ТЗ - 60 р.

6 лет назад
vladisi01mos
Влад 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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