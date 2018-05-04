Сделать 40 комплектов СЕО-текстов

$80
КопирайтингЗавершен15 заявок266 просмотров
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Нужно сделать 40 комплектов СЕО-текстов для страниц сайта:

1. тайтл

2. дескрипшен

3. заголовок h1

4. заголовок h2

5. текст (в районе 1000-1500 знаков)

Задача - найти и отрерайтить тексты (или написать самостоятельно), подмешать туда ключевиков.

Предлагайте сроки и бюджет, а так же покажите примеры аналогичной работы по текстам. Желательно уложиться в 2-3 дня и 80 баксов.

6 лет назад
kopipast
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Cini4kin
Дмитрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$80
4 дня
Тексты сданы, качество - хорошее. Благодарю за работу!
Василий - ответственный заказчик. Четко ставит ТЗ, всегда на связи и никаких проблем с оплатой.
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