Нужен автор ориентирующийся способный компоновать и преобразовывать исходный материал. Тематика текстов астрология и эзотерика, интерес к данной тематике со сторон кандидата будет значительным плюсом. Весь необходимый для подготовки статей материал доступен в интернете. Необходимо подготовить 20 ...
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Нужно сделать 40 комплектов СЕО-текстов для страниц сайта:
1. тайтл
2. дескрипшен
3. заголовок h1
4. заголовок h2
5. текст (в районе 1000-1500 знаков)
Задача - найти и отрерайтить тексты (или написать самостоятельно), подмешать туда ключевиков.
Предлагайте сроки и бюджет, а так же покажите примеры аналогичной работы по текстам. Желательно уложиться в 2-3 дня и 80 баксов.
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