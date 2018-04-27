Добрый день. Ищу команду копирайтеров на проект. Оплата возможна на сбер, вм, яд и киви. Нужна команда или куратор который понимает что такое дедлайны! Если у вас каждый день форс мажор или вы не отвечаете за своих авторов то просьба не писать!