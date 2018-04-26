Копирайтер для текстов на медицинскую тематику

Необходимо оставить положительные отзывы в группе на фейсбуке. Прошу писать сроки и цену. Приветствуется если будут ссылки на образцы.
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Здравствуйте!
Ищем копирайтера с опытом написания статей на медицинскую тематику.
Просьба прислать свои тексты, а также стоимость ваших услуг.
V nachale zayavki pishem – medicina
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