Написать 5 сочинений на заданные темы

КопирайтингЗавершен8 заявок461 просмотр
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Привет.

Задача: написать 5 сочинений на заданные темы. Подробности в ТЗ (в прикреплённом файле).

От фрилансера требуются: профильность), рейтинг, любовь к литературе.

Для связи Telegram, Skype или телефон. За контактами в личку.

Работа относительно срочная, 3-4 дня, учитываем в цене. Указанная сразу цена и упоминание об опыте подобной работы - приветствуются.

6 лет назад
greediness
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
14 часов назад
6 лет назад
$30
3 дня
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