Необходимо написать продающее объявление для Avito

КопирайтингЗакрыт1 заявка147 просмотров
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Нужен специалист знакомый с внутренней "кухней" Авито. Необходимо написать текст обьявления с учетом логики поисковика Авито для того чтоб это обьявление было как можно выше. Так же желательно чтоб это обьявление отражалось в  Яндекс и Гугл.

6 лет назад
Kirill_logist
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад