Необходимо написать продающее объявление для Avito

Нужен специалист знакомый с внутренней "кухней" Авито. Необходимо написать текст обьявления с учетом логики поисковика Авито для того чтоб это обьявление было как можно выше. Так же желательно чтоб это обьявление отражалось в Яндекс и Гугл.