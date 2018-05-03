Нужен копирайтер. Текст на русском языке.

КопирайтингЗавершен12 заявок224 просмотра
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Текст на русском языке. ОБъем порядка 3000 символов.

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Тема: Игры

6 лет назад
lcp
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
kat_happiness
Екатерина 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$4
2 дня
Текст написан согласно ТЗ. Меня всё устроило. Спасибо за работу.
Все окей. Пришли к общему знаменателю быстро. Оплата практически моментальная. Осталась довольна сотрудничеством!)