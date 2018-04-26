Написать 3 качественные статьи с картинками/видео

КопирайтингЗавершен13 заявок214 просмотров
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Здравствуйте! Необходимо качественно написать 3 статьи. Приоритет — информативность, легкость повествования, грамотность. Не SEO. Детали исполнителю.

6 лет назад
Almayzn
Алина 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Cini4kin
Дмитрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$4
1 день
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