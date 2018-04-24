Порталу Футбол HD требуется журналист (новостник)

Сайт v-8.com.ua Требуется написать тексты для категорий на сайте авто запчастей (категории моторных масел / автохимии / жидкостей / аккумуляторов и т.д) Для тестового текста ТЗ 1. Технически грамотный текст. Вхождение ключевыхслов должно быть точным. 2. Расположение КС должно быть равномерным.Использовать КС ...
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Журналист для сайта https://footballhd.ru
Портал footballhd.ru объявляет о расширении штатасотрудников и ищет журналиста новостной ленты. В задачу "новостника"
входит главным образом наполнение сайта новостями (рерайт / копирайт /
переводы).
Обязательные требования к соискателю:
- Мужчина / Женщина.
- Образование: (высшее, желательно в сфере журналистики)
- Отличный письменный русский язык.
- Иметь представление о Мировом футболе.
- Ответственность, серьезность, инициативность, умениеработать в команде и желание работать.
- Языки: Русский / Английский (другие языки приветствуются)
График: 5 рабочих дней, 7 часов в сутки, 5 новостей в час. Оставляйте заявки и цены.
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