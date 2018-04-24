Порталу Футбол HD требуется журналист (новостник)

КопирайтингЗакрыт10 заявок335 просмотров
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Журналист для сайта https://footballhd.ru

Портал footballhd.ru объявляет о расширении штатасотрудников и ищет журналиста новостной ленты. В задачу "новостника"

входит главным образом наполнение сайта новостями (рерайт / копирайт /

переводы). 

Обязательные требования к соискателю:

- Мужчина / Женщина.

- Образование: (высшее, желательно в сфере журналистики)

- Отличный письменный русский язык.

- Иметь представление о Мировом футболе.

- Ответственность, серьезность, инициативность, умениеработать в команде и желание работать.

- Языки: Русский / Английский (другие языки приветствуются)

График: 5 рабочих дней, 7 часов в сутки, 5 новостей в час. Оставляйте заявки и цены. 

6 лет назад
vastudio
37 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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