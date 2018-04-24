Статью про жизнь в южной корее

Требования к статье: 1.Уникальность от 98% 2.Перед каждой статьей обязательно напишите описание статьи(1-2 предложения); 3.Источник ищите самостоятельно; 4.Статью присылайте в документе Word; 5.Таблиц быть не должно; 6.Наличие 2-3 ёмких подзаголовков; 7.Повествование должно быть от третьего лица; 8.В статье не должно быть названий фирм, ...