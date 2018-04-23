Срочный выкуп автомобилей.

Добрый день, уважаемые писатели. Нужно написать несколько текстов. Стоимость 40 руб/1000 символов (Возможно оплата по 45, при хорошем качестве). Общий объем - 25 - 40 тысяч. Жду ваши предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к статье:
1.Уникальность от 98%
2.Перед каждой статьей обязательно напишите описание статьи(1-2 предложения);
3.Источник ищите самостоятельно;
4.Статью присылайте в документе Word;
5.Таблиц быть не должно;
6.Наличие 2-3 ёмких подзаголовков;
7.Повествование должно быть от третьего лица;
8.В статье не должно быть названий фирм, сайтов, какой либо рекламы и т. д. Также не допускается употребление жаргонных (чувак, рвануть) и уменьшительно-ласкательные слов (например, домик, волосики, водичка и т.д);
9.Статья должна быть информационной, полезной для читателей, т.е содержать советы;
10.Главные требования - читаемый и интересный текст без грубых ошибок.
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