Срочный выкуп автомобилей.

Требования к статье:

1.Уникальность от 98%

2.Перед каждой статьей обязательно напишите описание статьи(1-2 предложения);

3.Источник ищите самостоятельно;

4.Статью присылайте в документе Word;

5.Таблиц быть не должно;

6.Наличие 2-3 ёмких подзаголовков;

7.Повествование должно быть от третьего лица;

8.В статье не должно быть названий фирм, сайтов, какой либо рекламы и т. д. Также не допускается употребление жаргонных (чувак, рвануть) и уменьшительно-ласкательные слов (например, домик, волосики, водичка и т.д);

9.Статья должна быть информационной, полезной для читателей, т.е содержать советы;

10.Главные требования - читаемый и интересный текст без грубых ошибок.