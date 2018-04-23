Копирайтинг сайта

КопирайтингЗакрыт7 заявок229 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать тексты для сайта строительной тематики (гражданское и промышленное строительство).

1. Написать статьи для разделов сайта: О компании, Виды работ, Генподрядчик, Выполненные работы, Контакты (или предложить свои варианты).

2. Занести всю контактную информацию, статьи, фото, адреса.

3. Продумать уникальное торговое предложение.

4. Согласовать с заказчиком, выполнить правки при необходимости

6 лет назад
Angel1506
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Наполнение сайта

    $25

    Добрый день, уважаемые писатели. Нужно написать несколько текстов. Стоимость 40 руб/1000 символов (Возможно оплата по 45, при хорошем качестве). Общий объем - 25 - 40 тысяч. Жду ваши предложения.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Требуется 100 статей на тему криптовалют

    Требуется написать 100 статей про криптовалюты. Объем одной статьи 15 000 – 20 000 зн. без пробелов.   Сообщите, пожалуйста: 1. Стоимость ваших услуг за 1000 зн. без пробелов. 2. Уровень знания англ. языка. 3. Уровень владения темой криптовалют. 4. Образование ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтер для художественного обогащение сказок

    Мы – команда сайта, посвященного детским сказкам. Нам очень нужны люди, которые могут писать сказки красивым, выразительным литературным языком с исключительной грамотностью! Если вы хотели бы попробовать свои силы в этом интересном деле детского писателя – ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать похожую работу

    [code]﻿[/code]Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/Journaloflife92/portfolio/kopirajting-48/seo-tekst-dlya-kompanii-gruzovyh-perevozok-2188627/]Пример работы[/url]

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Тексты на русском языке

    Добрый день. Нужно написать несколько текстов на заданные темы. Конкретные темы уточню исполнителю. Каждый текст должен быть на 1500 знаков + 25 рублей за текст. Сроки обсуждаются.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Контент для интернет-магазина био косметики

    Ищем копирайтера для генерации качественного контента в блог интернет-магазина. Тематика интернет-магазина - био косметика. Вы должны быть в теме, если работали в этой нише или обладаете образованием в косметологической отрасли - будет вашим конкурентным преимуществом.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание статьи для журнала. Тематика: бухгалтерия

    Необходимо написание статьи на бухгалтерскую тематику: про сдачу нулевых отчётов для ИП/ООО Объём 10-12 тыс. знаков. Статья будет размещаться в отраслевом бизнес журнале. Текст должен хорошо читаться, быть простым для понимания Целевая аудитория статьи: предприниматели, бухгалтера, управленцы. Схожих заявок будет ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад