Копирайтинг сайта

Создать и вести тему на психологическом форуме. Желательно девушка психолог. Оплата небольшая.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать тексты для сайта строительной тематики (гражданское и промышленное строительство).
1. Написать статьи для разделов сайта: О компании, Виды работ, Генподрядчик, Выполненные работы, Контакты (или предложить свои варианты).
2. Занести всю контактную информацию, статьи, фото, адреса.
3. Продумать уникальное торговое предложение.
4. Согласовать с заказчиком, выполнить правки при необходимости
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