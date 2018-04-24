Автор на бухучет и финансы

$50
КопирайтингЗакрыт3 заявки194 просмотра
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Здравствуйте, требуется автор на тему бухучет и финансы. Писать по предоставленному плану. Оплата 50 рублей за 1000 знаков. При подаче заявки пишите сразу скайп.

6 лет назад
natka_1988
35 летКазахстан
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
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