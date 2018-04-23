Требуется копирайтер на долгий срок по теме финансы, инвестиции

Здравствуйте друзья. Я ищу ответственного и грамотного копирайтера, готовый писать качественные и интересные статьи по следующим темам:

1. Финансы (кредитные и дебетовые карты, кредиты и займы, вклады,банки, страхование и т.д.)

2. Инвестиции (акции, облигации, фондовый рынок, криптовалюта ит.д.)

Требования к исполнителю:

1. Желательно (необязательно) финансовое образование или хорошо разбираться в финансовой теме (обязательно).

2. Грамотность,безупречный русский язык. Я закрываю глаза на мелкие ошибки или неточности, готов сам их исправлять. У меня нет жестких правил, что если есть хоть одна ошибка, то ваша работа будет отправлена на доработку или отказ в выплате. Но для меня важно, чтобы был интересный текст, который захочется читать до конца, а

затем сказать его автору спасибо за такой классный и доступный материал.

3. Умение работать с большим объемом информации из разрозненных источников, проводить ее

анализ и компилировать в легко читаемые интересные тексты.

4. Желателен опыт работы, наличие выполненных работ по темам, указанным выше.

5. Умение писать простым и понятным языком, доносить сложные вещи до читателей доступно.

Требования к контенту и уникальности:

Статьи нужно писать 20-30 штук в месяц или 1 статья в день с размером около 3000-8000 символов под ключевые запросы, которые я вам буду предоставлять в ТЗ.

Копирайтер нужен на долгое время, а значит у Вас будет постоянный доход, к тому же заработок будет зависеть от качества ваших статей. Если будете писать, как нужно и посещаемость сайта будет подниматься, то и Вам, как копирайтеру увеличу оплату.

Жду ваших предложений, обязательно указывайте ваши расценки.

P.S. Прежде чем отвечать изучите образец ТЗ в прикрепленном файле.