Сайт v-8.com.ua Требуется написать тексты для категорий на сайте авто запчастей (категории моторных масел / автохимии / жидкостей / аккумуляторов и т.д) Для тестового текста ТЗ 1. Технически грамотный текст. Вхождение ключевыхслов должно быть точным. 2. Расположение КС должно быть равномерным.Использовать КС ...
Требуется копирайтер на долгий срок по теме финансы, инвестиции
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Здравствуйте друзья. Я ищу ответственного и грамотного копирайтера, готовый писать качественные и интересные статьи по следующим темам:
1. Финансы (кредитные и дебетовые карты, кредиты и займы, вклады,банки, страхование и т.д.)
2. Инвестиции (акции, облигации, фондовый рынок, криптовалюта ит.д.)
Требования к исполнителю:
1. Желательно (необязательно) финансовое образование или хорошо разбираться в финансовой теме (обязательно).
2. Грамотность,безупречный русский язык. Я закрываю глаза на мелкие ошибки или неточности, готов сам их исправлять. У меня нет жестких правил, что если есть хоть одна ошибка, то ваша работа будет отправлена на доработку или отказ в выплате. Но для меня важно, чтобы был интересный текст, который захочется читать до конца, а
затем сказать его автору спасибо за такой классный и доступный материал.
3. Умение работать с большим объемом информации из разрозненных источников, проводить ее
анализ и компилировать в легко читаемые интересные тексты.
4. Желателен опыт работы, наличие выполненных работ по темам, указанным выше.
5. Умение писать простым и понятным языком, доносить сложные вещи до читателей доступно.
Требования к контенту и уникальности:
Статьи нужно писать 20-30 штук в месяц или 1 статья в день с размером около 3000-8000 символов под ключевые запросы, которые я вам буду предоставлять в ТЗ.
Копирайтер нужен на долгое время, а значит у Вас будет постоянный доход, к тому же заработок будет зависеть от качества ваших статей. Если будете писать, как нужно и посещаемость сайта будет подниматься, то и Вам, как копирайтеру увеличу оплату.
Жду ваших предложений, обязательно указывайте ваши расценки.
P.S. Прежде чем отвечать изучите образец ТЗ в прикрепленном файле.
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