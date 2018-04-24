Составить список тем для статей (тематика: пластиковые окна)

КопирайтингЗакрыт6 заявок186 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть список запросов для продвижения сайта, для удобства разбит на группы.

Исходя из этой информации нужно составить список тем(контент-план) для написания статей.

Объем 50 заголовков. В данную работу написание самих статей не входит. 

В ответе укажите общую стоимость и примеры работ. Можете отдельно предложить стоимость и за написание статей.

6 лет назад
sinekt
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад