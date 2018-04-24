Составить список тем для статей (тематика: пластиковые окна)

Есть список запросов для продвижения сайта, для удобства разбит на группы.

Исходя из этой информации нужно составить список тем(контент-план) для написания статей.

Объем 50 заголовков. В данную работу написание самих статей не входит.

В ответе укажите общую стоимость и примеры работ. Можете отдельно предложить стоимость и за написание статей.