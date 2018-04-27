greediness

Максим greediness

 
41 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

CoronaMarmelade
Александр 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Написать jQ меню
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Отличный заказчик, готов с ним еще сотрудничать!
Исполнитель разобрался в моём корявом ТЗ ) и хорошо справился с задачей. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Написать 5 сочинений на заданные темы
Отличный Заказчик. Задание понятно, внесение предоплаты. Быстрая проверка и всегда на связи! Рекомендую к сотрудничеству и сам надеюсь на дальнейшее!
Превосходный исполнитель! Конкурентная цена, превосходное качество работы. Крайне положительные впечатления от общения. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв